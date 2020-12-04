Байден пообещал публично вакцинироваться от коронавируса

Избранный президент США Джо Байден заявил, что публично вакцинируется от коронавируса, чтобы продемонстрировать ее безопасность общественности.

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

Байден описал свои планы по борьбе с коронавирусом как баланс между обеспечением того, чтобы американцы верили, что вакцина безопасна, и созданием ряда планов, которые будут сдерживать распространение вируса без остановки экономики

Байден также сказал, что он будет "счастлив" получить вакцину от коронавирус, как только главный советник по вопросам пандемии Энтони Фаучи скажет, что она безопасна, и что он сделает инъекцию публично, чтобы продемонстрировать свою уверенность в ней. Вице-президент Камала Харрис также вакцинируется.

"Именно в этот момент я предстану перед публикой" и получу вакцину, отметил Байден.

"Люди потеряли веру в способность вакцины работать. Уже сейчас цифры действительно потрясающе малы, и важно, что делают президент и вицепрезидент" – сказал избранный президент.

Вакцина Pfizer Inc уже одобрена регулирующими органами Британии, в то время как управление по контролю за продуктами и лекарствами США планирует решить, следует ли одобрять ее в экстренном порядке после заседания Консультативной группы 10 декабря.