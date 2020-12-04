Колишній міністр фінансів Австрії отримав 8 років в’язниці за корупцію

Колишній міністр фінансів Австрії Карл-Гайнц Грассер засуджений до восьми років в'язниці за участь у великому корупційному скандалі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Грассер працював міністром фінансів у період між 2000 і 2007 роками і був членом ультраправої Партії свободи (FPÖ) до 2003 року.

Читайте також У Словаччині за звинуваченням у корупції затримали одного із найбагатших людей країни

Суд над колишнім міністром тривав три роки і став відомий як BUWOG Scandal.

У п'ятницю кримінальний суд Відня визнав Грассера винним у наданні інсайдерської інформації приватному інвестору перед продажем 60 тисяч державних квартир в 2004 році. Грассер привласнив близько 9,6 млн євро за свою участь в угоді.

Він також був визнаний винним у тому, що ввіз в Австрію 500 тисяч євро готівки. Ці кошти опинились на тому ж рахунку банку в Ліхтенштейні, куди були перераховані незаконні платежі скандалу з BUWOG. Колишній міністр заявив суду, що отримав ці гроші від свекрухи у Швейцарії.

Грассер регулярно потрапляв у заголовки австрійських таблоїдів в 2000-х роках разом зі своєю дружиною Фіоною, модельєром і спадкоємицею імперії "Сваровскі".

Адвокат Грассера заявив, що оскаржить вирок, назвавши його явною помилкою.