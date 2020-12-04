Бывший министр финансов Австрии получил 8 лет тюрьмы за коррупцию

Бывший министр финансов Австрии Карл-Хайнц Грассер приговорен к восьми годам тюрьмы за участие в крупном коррупционном скандале.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Грассер работал министром финансов в период между 2000 и 2007 годами и был членом ультраправой Партии свободы (FPÖ) до 2003 года.

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Суд над бывшим министром длился три года и стал известен как BUWOG Scandal.

Уголовный суд Вены признал Грассера виновным в предоставлении инсайдерской информации частному инвестору перед продажей 60 тысяч квартир в 2004 году. Грассер присвоил около 9,6 млн евро за свое участие в сделке.

Он также был признан виновным в том, что ввез в Австрию 500 тысяч евро наличными. Эти средства оказались на том же счете банка в Лихтенштейне, куда были перечислены незаконные платежи скандала с BUWOG. Бывший министр заявил суду, что получил эти деньги от свекрови в Швейцарии.

Грассер регулярно попадал в заголовки австрийских таблоидов в 2000-х годах вместе со своей женой Фионой, модельером и наследницей империи "Сваровски".

Адвокат Грассера заявил, что обжалует приговор, назвав его явной ошибкой.