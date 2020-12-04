Чиновниця Єврокомісії видалила твіт, в якому зраділа поверненню покарання за брехню в декларації

Заступниця керівника Головного директорату Єврокомісії з питань політики розширення та сусідства Катаріна Матернова видалила твіт, у якому привітала рішення ВР щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У п'ятницю Матернова опублікувала твіт із таким текстом: "Дійсно, чудові новини сьогодні з Верховної Ради! Відновлена кримінальна відповідальність за неправдиві декларації про активи", - написала вона.

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Однак за деякий час твіт із позитивною оцінкою голосування у ВР був видалений.

Примітно, що Матернова ретвітнула заяву постійного доповідача Європарламенту щодо України Міхаеля Галера, який також привітав рішення ВР, але зазначив, що покарання за брехню в деклараціях могло б бути жорсткішим.

"Приємно бачити, що Верховна Рада проголосувала за відновлення кримінальної відповідальності за подання завідомо неправдивих відомостей в деклараціях. Однак передбачені санкції могли б бути більш жорсткими", - зазначив євродепутат.

Він додав, що тепер очікує на подальші рішення НАЗК і НАБУ.

Верховна Рада 4 грудня відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, тепер за брехню про статки передбачені штраф і обмеження волі.

Через визнання Конституційним судом неконституційними норм щодо недостовірного декларування та повноважень НАЗК Україна ризикує втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, також це ставить під сумнів безвізовий режим із ЄС. Україні треба було відновити покарання за приховування статків при декларуванні, хоча за брехню в деклараціях за 2017-2019 роки покарання вже не буде.

Від редакції: новина оновлена після того, як твіт зник з профілю Матернової.