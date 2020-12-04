Чиновница Еврокомиссии удалила твит, в котором обрадовалась возвращению наказания за ложь в декларации

Заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики расширения и соседства Катарина Матернова удалила твит, в котором приветствовала решение ВР о возобновлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пятницу Матернова опубликовала твит с таким текстом: "Действительно, отличные новости сегодня из Верховной Рады! Восстановлена ​​уголовная ответственность за ложные декларации об активах", - написала она.

Читайте также Послы G7 призвали срочно решить проблему с НАБУ после скандального решения КСУ

Однако через некоторое время твит с положительной оценкой голосования в ВР был удален.

Примечательно, что Матернова ретвитнула заявление постоянного докладчика Европарламента по Украине Михаэля Галера, который также приветствовал решение ВР, но отметил, что наказание за ложь в декларациях могло бы быть жестче.

"Приятно видеть, что Верховная Рада проголосовала за восстановление уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений в декларациях. Однако предусмотренные санкции могли бы быть более жесткими", - отметил евродепутат.

Он добавил, что теперь ожидает на дальнейшие решения НАПК и НАБУ.

Верховная Рада 4 декабря возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, теперь за ложь о состоянии предусмотрен штраф и ограничение свободы.

Из-за признания Конституционным судом неконституционными норм относительно недостоверного декларирования и полномочий НАПК Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС. Украине нужно было восстановить наказание за утаивание благосостояния при декларировании, хотя за ложь в декларациях за 2017-2019 годы наказания уже не будет.

От редакции: новость обновлена после того, как твит исчез из профиля Матерновой.