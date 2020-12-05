Російський корабель, який має добудувати "Північний потік-2", прибув на місце будівництва

Російське судно "Академік Черський" зупинилося в суботу біля місця будівництва газопроводу "Північний потік-2" в Балтійському морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними системи відстеження кораблів Eikon, російське судно зупинилося на північ від Польщі і Німеччини.

Морська влада німецького міста Штральзунд поінформували вантажовідправників, що з 5 по 31 грудня в районі Балтійського моря, де "Північний потік-2" вийде на берег, будуть проводитися роботи із прокладки трубопроводу.

У ньому не повідомляється, коли будуть завершені роботи або як будуть прокладені інші ділянки трубопроводу, що залишилися, додавши, що пізніше буде вказано назву судна, яке буде укладати труби.

Раніше повідомлялося, що влада німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія планує створити спеціальний фонд, який будуть використовувати для продовження будівництва російського газопроводу в обхід санкцій США.

Нагадаємо, 21 грудня 2019 року США оголосили про запровадження санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2", через що ключовий підрядник "Газпрому" компанія Allseas призупинила роботу над проєктом.

Росія після цього говорила, що зможе добудувати "Північний потік-2" своїми силами, без залучення закордонних підрядників.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2".