КС Молдови призупинив дію закону, яким обмежили повноваження президентки Санду

Конституційний суд Молдови призупинив дію поправок до закону про Службу інформації та безпеки, які передали спецслужбу під контроль парламенту, зменшивши повноваження президента. Дію поправок призупинили до остаточного рішення суду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

КС Молдови розглянув звернення депутата Сергія Литвиненка від партії "Дія та солідарність", лідеркою якої є обраний президент Мая Санду, та зазначив, що схвалені парламентом зміни суперечать Конституції.

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У суді зазначили, що ініціатори поправок недостатньо аргументували свою позицію щодо необхідності переведення спецслужби під контроль парламенту.

"КС відзначає, що дію поправок необхідно призупинити, щоб запобігти завданню шкоди і негативним наслідкам для конституційного порядку", - йдеться у рішенні.

Рішення не підлягає оскарженню та вже опубліковане.

Нагадаємо, 3 грудня парламент Молдови, більшість у якому мають Партія соціалістів чинного президента Ігоря Додона та "Шор", схвалив низку суперечливих законопроєктів, зокрема - про позбавлення президента контролю над Службою інформації та безпеки, що обмежить повноваження Маї Санду, і, попередньо - про надання офіційного статусу російській мові та повернення дозволу на трансляцію російських програм.

Опозиція і обрана президентка Мая Санду заявили, що голосування було незаконним. Санду закликала громадян до протестів. На акцію також закликали вийти своїх прихильників "Наша партія", DA, PAS, Демпартія, PUN.

На акції протесту своїх прихильників 6 грудня обраний президент виступила з вимогою відставки уряду і дострокових парламентських виборів.