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Байден визначився з кандидатурою глави Пентагону

Вівторок, 8 грудня 2020, 08:59

Обраний президент США Джо Байден призначить відставного генерала Ллойда Остіна міністром оборони у своєму уряді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на джерела інформують американські ЗМІ, серед яких Politico.

У разі затвердження на посаді Остін стане першим чорношкірим, який очолив Пентагон.

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Байден визначився з кандидатурою глави Пентагону

Остін керував Центральним командуванням США, він пішов у відставку в 2016 році.

Остін в останні дні став одним з головних кандидатів після того, як найбільш перспективним кандидатом вважалася  колишня чиновниця Пентагону Мішель Флурной.

В останні тижні Байден перебував під зростаючим тиском призначити чорношкіру людину міністром оборони.

Байден і Остін познайомилися під час згортання військової присутності адміністрації Обами в Іраку, коли Байден курував політику щодо Іраку, а Остін був останнім командувачем військами США в Іраку. 

На цій посаді Остін зіграв ключову роль в нарощуванні сил, що почалася в 2007 році, і відповідав за виведення військ США в 2011 році.

Остіну для призначення знадобиться спеціальне рішення Конгресу, оскільки минуло менше від необхідних семи років з того часу, як він служив в армії. Законодавці поки заявляють про свою обережність в наданні чергового винятку для відставного генерала на чолі Пентагону - всього через чотири роки після того, як президент Дональд Трамп попросив зробити такий виняток для свого першого міністра оборони Джеймса Меттіса.

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