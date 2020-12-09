Польща й Угорщина неофіційно погодились не ветувати бюджет ЄС - ЗМІ

Польща та Угорщина неофіційно погодились відмовитися від свого наміру ветувати бюджет ЄС через незгоду з механізмом верховенства права і початково згодні на компромісне рішення.

Про це повідомляє польське RMF24 з посиланням на джерело у дипломатичних колах ЄС, пише "Європейська правда".

За словами дипломата, Варшава й Будапешт, хоча поки не кажуть про це офіційно, початково погодилися на компромісне рішення.

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Згідно з ним, положення про механізм верховенства права залишиться, проте на саміті лідери ухвалять "методичні рекомендації" щодо механізму, у яких спробують врахувати застереження Польщі та Угорщини. У них пропишуть покрокову схему застосування механізму верховенства права, з усіма умовами й часовими рамками.

Раніше повідомлялося - також неофіційно - що ЄС попросив Варшаву й Будапешт щонайпізніше до 8 грудня визначитися, чи вони готові до перемовин і зняття блокування з довгострокового бюджету ЄС, чи планують їхати на саміт лише для того, щоб ветувати його.

Крім того, у Єврокомісії почали розглядати варіант запуску фонду відновлення в 750 мільярдів євро без Угорщини та Польщі, якщо вони стоятимуть на своєму.

Нагадаємо, Угорщина і Польща наклали вето на довгостроковий бюджет ЄС через свою незгоду із запропонованим механізмом верховенства права і заявляли, що не знімуть блокування, поки цей елемент залишається у проєкті.

Європарламент закликав не йти на жодні поступки і прийняти бюджет ЄС, попри вето Польщі та Угорщини.