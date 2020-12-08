Польща і Угорщина програли спільний позов проти Ради ЄС у Європейському суді

Суд ЄС відхилив спільний позов Угорщини та Польщі про скасування директиви, що зміцнює права найманих працівників.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі Суду ЄС.

В суді наголосили, що з огляду на зміни на внутрішньому ринку після послідовного розширення Європейського союзу, законодавчий орган ЄС міг провести переоцінку інтересів підприємств, які користуються свободою надання послуг, та інтересів їхніх працівників, які направляються в приймаючу державу-член, з тим щоб забезпечити здійснення свободи надання послуг тими підприємствами і підприємствами, які створені в приймаючій державі-члені, на рівних умовах.

Оскаржувана директива стосується розміщення працівників з однієї держави ЄС в іншій державі блоку. Схвалюючи директиву, законодавчий орган ЄС прагнув забезпечити свободу надання послуг на справедливій основі, гарантуючи конкуренцію, яка не була б заснована на застосуванні в одній і тій же державі-члені умов найму на рівні, який істотно відрізняється в залежності від того, чи заснований роботодавець в цій державі-члені, пропонуючи при цьому більший захист працюючим за наймом.

Директива спрямована на забезпечення того, щоб умови найму розміщених працівників були якомога ближчими до умов найму працівників підприємств, створених у приймаючій державі-члені.

Угорщина і Польща подали позов про скасування цієї директиви. Ці держави-члени спиралися, зокрема, на юридичні доводи, які стверджують, що вибір неправильної правової основи для прийняття цієї директиви є порушенням статті 56 TFEU, що гарантує свободу надання послуг, і порушенням регламенту "Рим I". Суд ЄС відхилив позови.

Проблема так званих "розміщених" робітників роками розділяла бідні східні і багаті західні держави ЄС, причому Франція очолювала зусилля з посилення правил, в той час як Польща і Угорщина намагалися блокувати реформи.

Нова директива ЄС обмежила право громадян з бідніших країн-членів працювати в більш багатих країнах з низькою зарплатою.