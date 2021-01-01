Британія остаточно вийшла з Європейського Союзу

Британія за годину до Нового року вийшла з єдиного ринку та остаточно перестала бути членом ЄС - через чотири з половиною роки після референдуму, на якому більшість громадян висловилися за вихід з Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Британія перестала бути членом ЄС ще з 31 січня 2020 року, але протягом перехідного періоду залишалася у єдиному ринку і на неї продовжували тимчасово поширюватися правила ЄС. За цей час лідери мали домовитися про нові умови своїх відносин.

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Як відомо, перемовини про нову торгову угоду затягнулися через принципово різні позиції сторін щодо декількох питань - риболовлі, правил конкуренції та забезпечення виконання майбутньої угоди. Фактично до останнього моменту не було зрозуміло, чи вдасться досягти згоди і чи з 1 січня не станеться "жорсткого" Brexit, що призвело би до відновлення мит, прикордонних перевірок і хаосу з рухом товарів і транспорту.

Втім, 24 грудня, за лічені дні до "дедлайну", лідерам все ж вдалося домовитися, а 30 вересня у Британії cхвалили нову угоду у "турборежимі" - документ пройшов через обидві палати парламенту й отримав підпис королеви менш ніж за добу.

Євросоюз зі свого боку погодив "тимчасове застосування" угоди з 1 січня: через те, що згоди досягли занадто пізно, пройти усі стадії затвердження було вже неможливо і остаточна ратифікація відбудеться вже у 2021 році.

О 23-00 31 грудня дія перехідного періоду завершилася - з цього моменту почали діяти нові правила поїздок, торгівлі, імміграції та безпекової співпраці.

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що тепер країна "тримає свободу у власних руках" і може вирішувати питання "інакше й краще" - оскільки тривалий процес Brexit закінчився.

В уряді Британії попередили, що у найближчі дні й тижні з поставками можуть бути певні труднощі - доки бізнес адаптується до нових вимог, але перші вантажівки в’їхали у Британію без затримок.

Детальніше про це читайте у статті: Brexit на Різдво: як Британія та ЄС домовилися уникнути "жорсткого" розлучення.