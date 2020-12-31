Іспанія та Британія в останню мить домовились про Гібралтар

Іспанія та Велика Британія в останню мить досягли попередньої угоди про майбутнє Гібралтару після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як повідомила глава МЗС Іспанії Аранча Гонсалес Лая, Мадрид досягнув з Лондоном попередньої угоди з приводу статусу Гібралтару після Brexit. Ця домовленість стане основою майбутньої угоди між Європейським Союзом і Великою Британією щодо Гібралтару.

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Передбачається, що в рамках угоди британська заморська територія, розташована на південному краю Піренейського півострова, зможе користуватися перевагами Шенгенської зони. Таким чином вдасться уникнути появи жорсткого зовнішнього кордону у новому році.

Напрацьовані домовленості направлять Європейській комісії з тим, щоб розпочати переговори щодо офіційного договору.

Домовленості досягли за кілька годин до того, як Британія остаточно розірве стосунки з ЄС.

1 січня завершується перехідна фаза у зв’язку з Brexit, що означає, що Велика Британія та її заморські території більше не будуть частиною єдиного ринку ЄС та митного союзу.

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Близько 15 тисяч осіб щодня їздять з Іспанії в Гібралтар, населення якого становить 32 тисячі осіб. Порт також приймає близько 10 мільйонів туристів на рік, що становить близько чверті його економіки.

Нагадаємо, вранці 30 грудня глави керівних органів ЄС підписали угоду про торгівлю та співробітництво з Британією після виходу королівства зі складу Євросоюзу.

Далі угоду мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС, перш ніж вона буде ратифікована Євросоюзом.

Детальніше про це читайте у статті: Brexit на Різдво: як Британія та ЄС домовилися уникнути "жорсткого" розлучення.