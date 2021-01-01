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У Франції частка придбаних електромобілів та "гібридів" у 2020 році зросла утричі

П'ятниця, 1 січня 2021, 17:11

Частка нових електромобілів та гібридних автомобілів, придбаних у Франції, майже потроїлася порівняно з показниками 2019 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Частка таких авто досягла 21,5% у загальній кількості придбаних автомобілів.

Водночас, за даними французького Комітету виробників автомобілів, частка дизельних авто, введених в експлуатацію, становить 31%. Це на 50% менше, порівняно з 2014 роком.

Як повідомлялося раніше, Британія планує заборонити продаж нових авто на бензині та дизелі з 2030 року. Заборона не стосуватиметься використовуваних автомобілів, а також "гібридів". 

З цією датою Британія опинилася на другому місці після Норвегії - там зупиняти продаж авто, що працюють на викопному паливі, вирішили з 2025 року. 

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