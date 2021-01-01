Во Франции продажи электромобилей и "гибридов" в 2020 году выросли в три раза

Доля новых электромобилей и гибридных автомобилей, приобретенных во Франции, почти утроилась, по сравнению с показателями 2019 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Доля таких авто достигла 21,5% среди общего количества приобретенных новых автомобилей.

В то же время, по данным французского Комитета производителей автомобилей, доля дизельных авто, введенных в эксплуатацию, составляет 31%. Это на 50% меньше, по сравнению с 2014 годом.

Как сообщалось ранее, Великобритания планирует запретить продажу новых авто на бензине и дизеле с 2030 года. Запрет не коснется используемых автомобилей, а также "гибридов".

С этой датой Великобритания оказалась на втором месте после Норвегии - там продажу автомобилей на ископаемом топливе решили остановить с 2025 года.