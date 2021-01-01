Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Во Франции полиция уже сутки не может разогнать масштабную подпольную рейв-вечеринку

Во Франции полиция разогнала двухтысячную нелегальную вечеринку, есть раненые

Новый председатель Совета ЕС объявил о созыве саммита Восточного партнерства

Великобритания окончательно вышла из Европейского Союза






Во Франции продажи электромобилей и "гибридов" в 2020 году выросли в три раза

Пятница, 1 января 2021, 17:11

Доля новых электромобилей и гибридных автомобилей, приобретенных во Франции, почти утроилась, по сравнению с показателями 2019 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Доля таких авто достигла 21,5% среди общего количества приобретенных новых автомобилей.

В то же время, по данным французского Комитета производителей автомобилей, доля дизельных авто, введенных в эксплуатацию, составляет 31%. Это на 50% меньше, по сравнению с 2014 годом.

Как сообщалось ранее, Великобритания планирует запретить продажу новых авто на бензине и дизеле с 2030 года. Запрет не коснется используемых автомобилей, а также "гибридов".

С этой датой Великобритания оказалась на втором месте после Норвегии - там продажу автомобилей на ископаемом топливе решили остановить с 2025 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция
powered by lun.ua