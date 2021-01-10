Алієв і Пашинян прилетять до Путіна обговорити Карабах
11 січня в Москві відбудуться тристоронні переговори президента Росії, президента Азербайджану і прем'єр-міністра Вірменії.
Про це у неділю повідомила пресслужба Кремля, пише "Європейська правда".
Відзначається, що зустріч відбудеться за ініціативи президента РФ владіміра Путіна.
"Планується розглянути хід реалізації заяви лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії щодо Нагірного Карабаху від 9 листопада 2020 року та обговорити подальші кроки щодо вирішення наявних в регіоні проблем", - сказано у повідомленні Кремля.
Особливу увагу буде приділено питанням надання допомоги жителям постраждалих районів, а також розблокуванню і розвитку торгово-економічних і транспортних зв'язків.
Крім того, передбачені окремі переговори Владіміра Путіна з Ільхамом Алієвим і Ніколом Пашиняном.
У листопаді Азербайджан і Вірменія підписали за посередництва Росії угоду про припинення вогню в Нагірному Карабаху - анклаві, який у всьому світі визнаний частиною Азербайджану, але в основному населений етнічними вірменами.
Російські миротворці були перекинуті до регіону відповідно до угоди. Туреччина спільно з Росією вирішили створити центр зі спостереження за припиненням вогню у Карабаху.
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