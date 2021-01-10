Алієв і Пашинян прилетять до Путіна обговорити Карабах

11 січня в Москві відбудуться тристоронні переговори президента Росії, президента Азербайджану і прем'єр-міністра Вірменії.

Про це у неділю повідомила пресслужба Кремля, пише "Європейська правда".

Відзначається, що зустріч відбудеться за ініціативи президента РФ владіміра Путіна.

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"Планується розглянути хід реалізації заяви лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії щодо Нагірного Карабаху від 9 листопада 2020 року та обговорити подальші кроки щодо вирішення наявних в регіоні проблем", - сказано у повідомленні Кремля.

Особливу увагу буде приділено питанням надання допомоги жителям постраждалих районів, а також розблокуванню і розвитку торгово-економічних і транспортних зв'язків.

Крім того, передбачені окремі переговори Владіміра Путіна з Ільхамом Алієвим і Ніколом Пашиняном.

У листопаді Азербайджан і Вірменія підписали за посередництва Росії угоду про припинення вогню в Нагірному Карабаху - анклаві, який у всьому світі визнаний частиною Азербайджану, але в основному населений етнічними вірменами.

Російські миротворці були перекинуті до регіону відповідно до угоди. Туреччина спільно з Росією вирішили створити центр зі спостереження за припиненням вогню у Карабаху.

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