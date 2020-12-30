Туреччина відправила генерала і 35 офіцерів контролювати мир в Карабаху
Туреччина відправила у російсько-турецький центр з контролю за режимом припинення вогню в Нагірному Карабаху одного генерала і 35 офіцерів своїх збройних сил.
Про це у вівторок заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, пише "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".
Акар також підтвердив, що турецькі військовослужбовці, які будуть задіяні в роботі російсько-турецького центру, вже виїхали в Азербайджан.
Раніше турецька телекомпанія NTV повідомляла про те, що вони спрямовані в Азербайджан. За даними телекомпанії, спільний центр запрацює в січні 2021 року.
У листопаді Азербайджан і Вірменія підписали за посередництва Росії угоду про припинення вогню в Нагірному Карабаху - анклаві, який у всьому світі визнаний частиною Азербайджану, але в основному населений етнічними вірменами.
Російські миротворці були перекинуті до регіону відповідно до угоди. Туреччина заявила, що завершила угоду з Росією про створення спільного центру зі спостереження за припиненням вогню.
Туреччина підтримує Азербайджан у конфлікті в Нагірному Карабаху і критикує співголів так званої Мінської групи ОБСЄ за те, що вони не врегулювали тривалий конфлікт за десятиліття посередництва.
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