Туреччина відправила генерала і 35 офіцерів контролювати мир в Карабаху

Туреччина відправила у російсько-турецький центр з контролю за режимом припинення вогню в Нагірному Карабаху одного генерала і 35 офіцерів своїх збройних сил.

Про це у вівторок заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, пише "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

Акар також підтвердив, що турецькі військовослужбовці, які будуть задіяні в роботі російсько-турецького центру, вже виїхали в Азербайджан.

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Раніше турецька телекомпанія NTV повідомляла про те, що вони спрямовані в Азербайджан. За даними телекомпанії, спільний центр запрацює в січні 2021 року.

У листопаді Азербайджан і Вірменія підписали за посередництва Росії угоду про припинення вогню в Нагірному Карабаху - анклаві, який у всьому світі визнаний частиною Азербайджану, але в основному населений етнічними вірменами.

Російські миротворці були перекинуті до регіону відповідно до угоди. Туреччина заявила, що завершила угоду з Росією про створення спільного центру зі спостереження за припиненням вогню.

Туреччина підтримує Азербайджан у конфлікті в Нагірному Карабаху і критикує співголів так званої Мінської групи ОБСЄ за те, що вони не врегулювали тривалий конфлікт за десятиліття посередництва.

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