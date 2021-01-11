Ясько звільнили з посади очільниці делегації України в ПАРЄ

Делегація України в Парламентській асамблеї Європи обрала нового голову. Замість депутатки від "Слуги народу" Єлизавети Ясько делегацію очолить Марія Мезенцева, також представниця "Слуги народу".

Як пише "Європейська правда", про це повідомили депутати-члени постійної делегації у ПАРЄ Марина Бардіна (від "Слуги народу") та Олексій Гончаренко (від "Європейської Солідарності").

"Делегація України в ПАРЄ обрала нову голову. Нею стала Марія Мезенцева… Дякую Єлизаветі Ясько за роботу як на січневій сесії, так і в складні часи пандемії", - повідомила на своїй Facebook-сторінці Марина Бардіна.

"Щойно після більш ніж 3-годинних дебатів делегація України у ПАРЄ на своєму онлайн-засіданні замінила главу делегації України в ПАРЄ. Замість Єлизавети Ясько нею стала нардеп від "Слуги народу" Марія Мезенцева. За неї проголосували 10 членів делегації від "Слуги народу", обидва представники ОПЗЖ та представник "За майбутнє", - повідомив Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.

Гончаренко зазначив, що представники "Європейської солідарності", "Голосу", "Батьківщини" та деякі від "Слуги народу" не підтримали рішення.

Єлизавета Ясько, коментуючи зміну голови делегації, зазначила, що її "зняли з посади" та що причиною цього стали "серйозні розбіжності" з колегами.

"У мене виникли серйозні розбіжності з деякими колегами зі Слуги Народу, які прониклися цінностями і діють методами, що є несумісним з моїми ідеалами і переконаннями. Корупція та девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним країни-агресора. Раніше мені наполегливо радили переглянути свою думку щодо принципових для України питань та інакше голосувати в ПАРЄ. Я завжди відмовлялась, і ось вам відповідь", - заявила вона.

Вона додала, що залишиться членом делегації, членом комітету з політичних питань і демократії ПАРЄ та політгрупи "Європейська народна партія".