Ясько уволили с должности руководительницы делегации Украины в ПАСЕ

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Европы избрала нового председателя. Вместо депутата от "Слуги народа" Елизаветы Ясько делегацию возглавит Мария Мезенцева, также представительница "Слуги народа".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили депутаты-члены постоянной делегации в ПАСЕ Марина Бардина (от "Слуги народа") и Алексей Гончаренко (от "Европейской Солидарности").

"Делегация Украины в ПАСЕ избрала нового главу. Ею стала Мария Мезенцева ... Спасибо Елизавете Ясько за работу как на январской сессии, так и в сложные времена пандемии", - сообщила на своей Facebook-странице Марина Бардина.

"Только что после более чем 3-часовых дебатов делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы на своём онлайн заседании заменила главу делегации Украины в ПАСЕ. Вместо Елизаветы Ясько ею стала нардеп от Слуги народа Мария Мезенцева. За нее проголосовали 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За будущее", - сообщил Гончаренко в своем Телеграмм-канале.

Гончаренко отметил, что представители "Европейской солидарности", "Голоса", "Батькивщины" и некоторые от "Слуги народа" не поддержали решение.

Елизавета Ясько, комментируя смену главы делегации, отметила, что ее "сняли с должности" и что причиной этого стали "серьезные разногласия" с коллегами.

"У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из Слуги Народа, которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимыми с моими идеалами и убеждениями. Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед повесткой дня страны-агрессора. Раньше мне настойчиво советовали пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам и иначе голосовать в ПАСЕ. Я всегда отказывалась, и вот вам ответ", - заявила она.

Она добавила, что останется членом делегации, членом комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ и членом политгрупы "Европейская народная партия".