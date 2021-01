В Ірландії був найвищий у світі рівень зараження COVID-19 минулого тижня

В Ірландії минулого тижня був зафіксований найвищий рівень інфікування COVID-19 у світі.

Про це свідчить статистика наукового онлайн-видання Our World in Data, що базується в Оксфордському університеті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Статистика показала, що за сім днів до 10 січня в Ірландії реєструвалося в середньому 1322,92 випадку COVID-19 на 1 мільйон осіб, що вище, ніж в будь-якій іншій країні за той же період.

Рівень зараження був приблизно на 50% вищим, ніж у Сполученому Королівстві, де на 1 мільйон людей був 881 щоденний випадок.

Чеська Республіка, де було 1210 випадків на мільйон людей, посіла друге місце за показником, за нею слідує Словенія, де показник становив 975 випадків на мільйон.

Ірландія зіткнулася із загостренням спалаху COVID-19: минулої п'ятниці вона повідомила про найвище щоденне зростання числа випадків коронавірусної інфекції від початку пандемії - 8248 нових випадків.

З минулого тижня країна ще більше посилила заходи ізоляції, включаючи закриття другорядних будівельних майданчиків, шкіл і служб із догляду за дітьми.

За даними Університету Джонса Гопкінса, в Ірландії зареєстровано в цілому 152 539 випадків захворювання COVID-19 і 2352 випадки смерті.