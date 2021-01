В Ирландии был самый высокий в мире уровень заражения COVID-19 на прошлой неделе

В Ирландии на прошлой неделе был зафиксирован самый высокий уровень инфицирования COVID-19 в мире.

Об этом свидетельствует статистика научного онлайн-издания Our World in Data, базирующаяся в Оксфордском университете, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

Статистика показала, что за семь дней до 10 января в Ирландии регистрировалось в среднем 1322,92 случая COVID-19 на 1 млн человек, что выше, чем в любой другой стране за тот же период.

Уровень заражения был примерно на 50% выше, чем в Великобритании, где на 1 млн человек был 881 ежедневный случай.

Чехия, где было 1210 случаев на 1 млн человек, заняла второе место по показателю, за ней следует Словения, где показатель составлял 975 случаев на миллион.

Ирландия столкнулась с обострением вспышки COVID-19: в прошлую пятницу она сообщила о наибольшем ежедневном росте числа случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии - 8248 новых случаев.

С прошлой недели страна еще больше усилила меры изоляции, включая закрытие второстепенных строительных площадок, школ и служб по уходу за детьми.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Ирландии зарегистрировано в целом 152 539 случаев заболевания COVID-19 и 2352 случая смерти.