У Британії здійнявся скандал довкола якості безкоштовних обідів для школярів

У Британії здійнявся скандал з приводу якості продуктових пакунків, які з переходом на дистанційне навчання почали видавати родинам, діти з яких мають право на безкоштовні обіди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Значний розголос почався з публікації у Twitter матері двох дітей, яка є інвалідом і її діти мають право на безкоштовне харчування. Фото з продуктами, які виглядають не дуже свіжими, поширили понад 30 тисяч разів, відреагували на нього вже понад 48 тисяч людей.

#FreeSchoolMeals bag for 10 days: 2 days jacket potato with beans 8 single cheese sandwiches 2 days carrots 3 days apples 2 days soreen 3 days frubes Spare pasta & tomato. Will need mayo for pasta salad. Issued instead of £30 vouchers. I could do more with £30 to be honest. pic.twitter.com/87LGUTHXEu

Її акаунт - анонімний, але журналісти ВВС змогли поспілкуватися з нею. Жінка попросила не розкривати її повне ім’я, пояснивши, що не хоче, аби її дітям потім пригадали скандал.

За її словами, це мав бути продуктовий пакунок на увесь тиждень. Вона також звернула увагу, що формально пакунок коштував 30 фунтів стерлінгів, але насправді ці продукти можна було купити за 5,22 фунта.

Поскаржився на пакунок і футболіст Маркус Решфорд, поширивши фото і написавши, що цього "недостатньо". Почали з'являтися повідомлення і від інших батьків.

Компанія Chartwells відреагувала на розголос, вибачившись і пообіцявши відшкодування у випадках, коли якість або кількість продуктів у пакунках була неналежною. Там водночас зауважили, що йшлося про їжу на 5 днів, а не 10, як іноді заявляли, та що вартість пакунка становила 10,5 фунтів, а не тридцять.

Батьки та деякі депутати лейбористської партії почали закликати надавати родинам ваучери замість безпосередньо продуктового пакунка, "замість того, щоб вимагати покращень від приватної компанії, яка отримує з цього прибутки".

На скандал вже відреагував прем'єр Борис Джонсон, відповівши на твіт футболіста. "Повністю погоджуюся з Маркусом Решфордом, ці пакунки не відповідають стандартам, які ми встановили, і ми чітко дали зрозуміти відповідальній компанії, що це неправильно. Компанія вибачилася та погодилася надати відшкодування", - написав Борис Джонсон.

I totally agree with you @MarcusRashford, these food parcels do not meet the standards we set out and we have made it clear to the company involved that this is disgraceful. The company concerned has rightly apologised and agreed to reimburse those affected. https://t.co/tVCVhUouRa