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У Британії здійнявся скандал довкола якості безкоштовних обідів для школярів

Середа, 13 січня 2021, 13:30

У Британії здійнявся скандал з приводу якості продуктових пакунків, які з переходом на дистанційне навчання почали видавати родинам, діти з яких мають право на безкоштовні обіди. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Значний розголос почався з публікації у Twitter матері двох дітей, яка є інвалідом і її діти мають право на безкоштовне харчування. Фото з продуктами, які виглядають не дуже свіжими, поширили понад 30 тисяч разів, відреагували на нього вже понад 48 тисяч людей.

Її акаунт - анонімний, але журналісти ВВС змогли поспілкуватися з нею. Жінка попросила не розкривати її повне ім’я, пояснивши, що не хоче, аби її дітям потім пригадали скандал.

За її словами, це мав бути продуктовий пакунок на увесь тиждень. Вона також звернула увагу, що формально пакунок коштував 30 фунтів стерлінгів, але насправді ці продукти можна було купити за 5,22 фунта. 

Поскаржився на пакунок і футболіст Маркус Решфорд, поширивши фото і написавши, що цього "недостатньо". Почали з'являтися повідомлення і  від інших батьків.

Компанія Chartwells відреагувала на розголос, вибачившись і пообіцявши відшкодування у випадках, коли якість або кількість продуктів у пакунках була неналежною. Там водночас зауважили, що йшлося про їжу на 5 днів, а не 10, як іноді заявляли, та що вартість пакунка становила 10,5 фунтів, а не тридцять.

Батьки та деякі депутати лейбористської партії почали закликати надавати родинам ваучери замість безпосередньо продуктового пакунка, "замість того, щоб вимагати покращень від приватної компанії, яка отримує з цього прибутки".

На скандал вже відреагував прем'єр Борис Джонсон, відповівши на твіт футболіста. "Повністю погоджуюся з Маркусом Решфордом, ці пакунки не відповідають стандартам, які ми встановили, і ми чітко дали зрозуміти відповідальній компанії, що це неправильно. Компанія вибачилася та погодилася надати відшкодування", - написав Борис Джонсон.

Секретар з питань освіти Гевін Вільямсон заявив, що з наступного тижня для дітей, які мають право на безкоштовне харчування, таки запустять схему ваучерів, додавши, що такі пакунки, як на опублікованих фото, "не можна толерувати".

"З наступного тижня національна схема ваучерів на продукти буде доступна для всіх шкіл", - запевнив він.

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Велика Британія
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