Німеччина виділить 300 млн євро на чеську снарядну ініціативу для України

Німеччина виділить ще 300 мільйонів євро на чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні.

Про це в Берліні повідомив німецький міністр оборони Борис Пісторіус після переговорів із чеським міністром оборони Яроміром Зуною, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Цих коштів має вистачити на закупівлю приблизно 50 000 одиниць боєприпасів для України.

"Німеччина відіграє важливу роль як постачальник військової техніки та боєприпасів і разом з нашою оборонною промисловістю робить значний внесок у безпеку Європи", –сказав Зуна під час свого візиту до Берліна. Він підкреслив відповідальність, яку Німеччина взяла на себе за безпеку та оборону Європи.

Після зустрічі Пісторіус оголосив, що Берлін надасть додаткові 300 мільйонів євро на чеську ініціативу з постачання боєприпасів. Він назвав ініціативу важливим інструментом допомоги країні, яка вже п’ятий рік чинить опір російському вторгненню, та подякував Чехії за її продовження.

Німеччина є найбільшим іноземним донором чеської ініціативи з постачання боєприпасів, на яку минулого року було виділено загалом один мільярд євро.

Чехія запустила проєкт у 2024 році, головним чином за підтримки колишнього прем'єр-міністра Петра Фіали, який представив пропозицію на зустрічі європейських лідерів у лютому 2024 року, та президента Петра Павела.

Ініціатива полягає у пошуку доступних боєприпасів великого калібру на світових ринках, забезпеченні їх закупівлі за кошти країн-партнерів та подальшому транспортуванні до України.

Нинішня коаліція партій ANO, SPD та "Автомобілістів" спочатку розглядала можливість її припинення. Зрештою, було вирішено зберегти адміністративну та організаційну роль Чехії, але держава більше не бере участі у самих закупівлях.

Саме цю позицію уряду критикують опозиційні політики. "Крок Німеччини – це чудова новина. Прем'єр-міністр Андрей Бабіш повинен переглянути свою позицію і також надати Україні боєприпаси проти Росії", – заявив депутат і колишній міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Проведене у лютому опитування показувало, що ​​близько 62% громадян Чехії підтримує продовження ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.

Своєю чергою в НАТО говорили, що так звана "чеська ініціатива", яку використовують для закупівлі зброї для ЗСУ на ринках інших держав, знайшла суттєво більше снарядів, ніж очікувалося.