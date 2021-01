В Британии разгорелся скандал вокруг качества бесплатных обедов для школьников

В Британии поднялся скандал из-за качества продуктовых пакетов, которые с переходом на дистанционное обучение начали выдавать семьям, чьи дети имеют право на бесплатные обеды.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Значительный резонанс начался с публикации в Twitter матери двоих детей, которая является инвалидом и ее дети имеют право на бесплатное питание. Фото с продуктами, которые выглядят не очень свежими, распространили более 30 000 раз, отреагировали на него уже более 48 000 человек.

#FreeSchoolMeals bag for 10 days: 2 days jacket potato with beans 8 single cheese sandwiches 2 days carrots 3 days apples 2 days soreen 3 days frubes Spare pasta & tomato. Will need mayo for pasta salad. Issued instead of £30 vouchers. I could do more with £30 to be honest. pic.twitter.com/87LGUTHXEu

Ее аккаунт - анонимный, но журналисты ВВС смогли пообщаться с ней. Женщина попросила не раскрывать ее полное имя, объяснив, что не хочет, чтобы ее детям потом припомнили скандал.

По ее словам, это должен быть продуктовый пакет на всю неделю. Она также обратила внимание, что формально пакет стоил 30 фунтов стерлингов, но на самом деле эти продукты можно было купить за 5,22 фунта.

Пожаловался на пакет и футболист Маркус Решфорд, распространив фото и написав, что этого "недостаточно". Начали появляться сообщения и от других родителей.

Компания Chartwells отреагировала на огласку, извинившись и пообещав возмещения в случаях, когда качество или количество продуктов в пакетах было ненадлежащим. Там в то же время отметили, что речь шла о еде на 5 дней, а не 10, как иногда заявляли, и что стоимость пакета составляла 10,5 фунтов, а не 30.

Родители и некоторые депутаты Лейбористской партии начали призывать предоставлять семьям ваучеры вместо непосредственно продуктового пакета, "вместо того чтобы требовать улучшений от частной компании, которая получает с этого прибыль".

На скандал уже отреагировал премьер Борис Джонсон, ответив на твит футболиста. "Полностью согласен с Маркусом Решфордом, эти пакеты не соответствуют стандартам, которые мы установили, и мы четко дали понять ответственной компании, это неправильно. Компания извинилась и согласилась предоставить возмещение", - написал Борис Джонсон.

I totally agree with you @MarcusRashford, these food parcels do not meet the standards we set out and we have made it clear to the company involved that this is disgraceful. The company concerned has rightly apologised and agreed to reimburse those affected. https://t.co/tVCVhUouRa