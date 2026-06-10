У столиці Північної Ірландії спалахнули заворушення після атаки з ножем

У Белфасті, столиці Північної Ірландії, спалахнули заворушення після нападу з ножем, що стався в понеділок ввечері на півночі міста.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

У місті підпалили будинки та автомобілі, а рух усього громадського транспорту було призупинено.

фото: PA Media

30-річний суданський чоловік має з'явитися в суді в середу за звинуваченням у спробі вбивства. Йому також висунуто звинувачення у володінні предметом з лезом у громадському місці та погрозах вбивством. Чоловік у віці близько 40 років залишається в лікарні з серйозними травмами очей, шиї та спини після нападу.

Відео нападу демонструє, як кілька людей, серед яких один із палицею для ірландського хокею, протистояли нападнику до прибуття поліцейських.

Поліція Північної Ірландії закликала до спокою, оскільки у відповідь на напад по всій Північній Ірландії спалахнули "поодинокі осередки безладу". Люди зібралися в кількох місцях, зокрема в Лондондеррі, Антрімі, Ньютаунабеї, Баллімені, Бангорі та Белфасті.

Деякі протести пройшли мирно, але в ряді районів спалахнуло насильство. Група з близько 100 людей у масках у східному Белфасті вибивала двері та розбивали вікна. Значна частина з них – підлітки. Також було підпалено сміттєві баки та автобус.

Пожежно-рятувальна служба Північної Ірландії відреагувала на 62 інциденти у вівторок ввечері. Найближчими днями на вулицях буде посилено поліцейську присутність.

Нагадаємо, ввечері 2 червня у британському місті Саутгемптон протести проти вбивства Генрі Новака переросли у насильницькі сутички з правоохоронцями.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив британський уряд, який "не здатний зупинити масове вторгнення мігрантів", у вбивстві студента Генрі Новака.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер звинуватив американського мільярдера та власника платформи X Ілона Маска у втручанні у британську політику на тлі напруженості навколо вбивства Генрі Новака.