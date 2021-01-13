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Ватикан почав вакцинацію від коронавірусу

Середа, 13 січня 2021, 18:45

Ватикан приєднався до європейських країн, що розпочали вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News

Вакцинація у Ватикані почалася у середу, 13 січня. Для проведення кампанії пристосували фойє залу Павла VI.

Пріоритетними групами, які першими отримають вакцину, стануть медики, правоохоронці, літні люди та особи, які за посадовими обов’язками контактують з великою кількістю людей. 

Вакцинація від коронавірусу є добровільною.

Le Figaro у спільному матеріалі з AFP повідомляє, що у перший день кампанії вакцинувався і 84-річний Папа Франциск, посилаючись на двох журналістів, обізнаних зі справами у Ватикані - аргентинського La Nation та американського America. 

Офіційно цю інформацію ще не підтвердили. 

Нагадаємо, Папа Римський Франциск через хворобу не очолював богослужінь, що традиційно відбувалися увечері 31 грудня та вранці 1 січня нового року.

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