Ватикан начал вакцинацию от коронавируса

Ватикан присоединился к европейским странам, которые начали вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

Вакцинация в Ватикане началась в среду, 13 января. Для проведения кампании приспособили фойе зала Павла VI.

Приоритетными группами, которые первыми получат вакцину, станут медики, правоохранители, пожилые люди и лица, которые по должностным обязанностям контактируют с большим количеством людей.

Вакцинация от коронавируса является добровольной.

Le Figaro в общем материале с AFP сообщает, что в первый день кампании вакцинировался и 84-летний Папа Франциск, ссылаясь на двух журналистов, знакомых с делами в Ватикане - аргентинского La Nation и американского America.

Официально эту информацию еще не подтвердили.

Напомним, Папа Римский Франциск в связи с болезнью не возглавлял богослужений, которые традиционно проходили вечером 31 декабря и утром 1 января нового года.