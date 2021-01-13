Ватикан начал вакцинацию от коронавируса
Ватикан присоединился к европейским странам, которые начали вакцинацию от коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.
Вакцинация в Ватикане началась в среду, 13 января. Для проведения кампании приспособили фойе зала Павла VI.
Приоритетными группами, которые первыми получат вакцину, станут медики, правоохранители, пожилые люди и лица, которые по должностным обязанностям контактируют с большим количеством людей.
Вакцинация от коронавируса является добровольной.
Le Figaro в общем материале с AFP сообщает, что в первый день кампании вакцинировался и 84-летний Папа Франциск, ссылаясь на двух журналистов, знакомых с делами в Ватикане - аргентинского La Nation и американского America.
Официально эту информацию еще не подтвердили.
Напомним, Папа Римский Франциск в связи с болезнью не возглавлял богослужений, которые традиционно проходили вечером 31 декабря и утром 1 января нового года.