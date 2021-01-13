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Ватикан начал вакцинацию от коронавируса

Среда, 13 января 2021, 18:45

Ватикан присоединился к европейским странам, которые начали вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

Вакцинация в Ватикане началась в среду, 13 января. Для проведения кампании приспособили фойе зала Павла VI.

Приоритетными группами, которые первыми получат вакцину, станут медики, правоохранители, пожилые люди и лица, которые по должностным обязанностям контактируют с большим количеством людей.

Вакцинация от коронавируса является добровольной.

Le Figaro в общем материале с AFP сообщает, что в первый день кампании вакцинировался и 84-летний Папа Франциск, ссылаясь на двух журналистов, знакомых с делами в Ватикане - аргентинского La Nation и американского America.

Официально эту информацию еще не подтвердили.

Напомним, Папа Римский Франциск в связи с болезнью не возглавлял богослужений, которые традиционно проходили вечером 31 декабря и утром 1 января нового года.

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