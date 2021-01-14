Британія на 3 дні відтермінувала вимогу тесту для українців, що прибувають в Англію

Британія до 18 січня відтермінувала вимогу довідки про негативний тест на коронавірус для мандрівників, що прибувають до Англії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє посольство Британії в Україні.

"Аби дати мандрівникам більше часу для підготовки до нових заходів, пасажири, які прибувають до Англії з-за кордону, тепер мають час до 04:00 понеділка, 18 січня, перш ніж вони повинні будуть надати негативний результат тесту на COVID-19", - повідомили на офіційній сторінці посольства.

Пасажирам, які подорожуватимуть до Англії до цього часу без негативного результату тесту на COVID-19, не повинні відмовляти в посадці та не штрафуватимуть після прибуття.

Спершу така вимога мала почати діяти з 4 години ранку 15 січня.

У посольстві уточнюють, що ПЛР-тест має бути зроблений не більше ніж за три дні до відправлення та відповідати стандарту з чутливістю не менше 80% та специфічністю 97%. Також мандрівникам необхідно заповнити Анкету пасажирів.

З 4 години ранку 18 січня (за Гринвічем) усі мандрівники, крім тих, що підпадають під винятки, повинні будуть надати негативний результат тесту. Відсутність довідки може призвести до відмови у посадці або штрафу у розмірі 500 фунтів стерлінгів після прибуття.

На додачу до тесту, від мандрівників з України вимагається 10-денна самоізоляція - незалежно від результату тесту.