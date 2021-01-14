Британия на три дня отложила требование теста для украинцев, прибывающих в Англию

Великобритания до 18 января отложила требование справки об отрицательном тесте на коронавирус для путешественников, прибывающих в Англию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает посольство Великобритании в Украине.

"Чтобы дать путешественникам больше времени для подготовки к новым мерам, у пассажиров, прибывающих в Англию из-за границы, теперь есть время до 04:00 понедельника, 18 января, прежде чем они должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19", - сообщили на официальной странице посольства.

Пассажирам, которые будут приезжать в Англию до этого времени без отрицательного результата теста на COVID-19, не должны отказывать в посадке и не будут штрафовать по прибытии.

Сначала такое требование должно было начать действовать с 4:00 утра 15 января.

В посольстве уточняют, что ПЦР-тест должен быть сделан не более чем за три дня до отправления и соответствовать стандарту с чувствительностью не менее 80% и специфичностью 97%. Также путешественникам необходимо заполнить Анкету пассажира.

С 4:00 утра 18 января (по Гринвичу) все путешественники, кроме подпадающих под исключения, должны будут предоставить отрицательный результат теста. Отсутствие справки может привести к отказу в посадке или штрафу в размере 500 фунтов стерлингов по прибытии.

В дополнение к тесту, от путешественников из Украины требуется 10-дневная самоизоляция - независимо от результата теста.