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Франція вводить національну комендантську годину після 18:00

Четвер, 14 січня 2021, 20:05

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс у четвер оголосив про встановлення з 16 січня комендантської години по всій Франції після 18:00.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

Комендантська година застосовуватиметься з суботи і діятиме щонайменше протягом 15 днів. 

Таке рішення ухвалили у тому числі у зв’язку з виявленням на території країни британської мутації коронавірусу, а також південноафриканського варіанту COVID-19.

Зараз суворе правило діє у 25 департаментах країни, де коронавірус поширюється найактивніше. 

Уряд не виключає жорсткіших обмежень, якщо нові заходи не зможуть стримати епідемію. 

Крім того, Франція планує посилити умови в'їзду та прикордонний контроль. З понеділка всі мандрівники, які бажають повернутися до Франції з-поза меж ЄС, повинні будуть подати негативний тест на коронавірус.

Мандрівникам також доведеться самоізолюватись протягом семи днів та повторно здати тест після ізоляції.

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