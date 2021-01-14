Франція вводить національну комендантську годину після 18:00

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс у четвер оголосив про встановлення з 16 січня комендантської години по всій Франції після 18:00.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

Комендантська година застосовуватиметься з суботи і діятиме щонайменше протягом 15 днів.

Таке рішення ухвалили у тому числі у зв’язку з виявленням на території країни британської мутації коронавірусу, а також південноафриканського варіанту COVID-19.

Зараз суворе правило діє у 25 департаментах країни, де коронавірус поширюється найактивніше.

Уряд не виключає жорсткіших обмежень, якщо нові заходи не зможуть стримати епідемію.

Крім того, Франція планує посилити умови в'їзду та прикордонний контроль. З понеділка всі мандрівники, які бажають повернутися до Франції з-поза меж ЄС, повинні будуть подати негативний тест на коронавірус.

Мандрівникам також доведеться самоізолюватись протягом семи днів та повторно здати тест після ізоляції.