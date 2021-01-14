Франция вводит национальный комендантский час после 18:00
Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг объявил об установлении с 16 января комендантского часа по всей Франции после 18:00.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.
Комендантский час будет применяться с субботы и будет действовать в течение не менее 15 дней.
Такое решение приняли в том числе в связи с обнаружением на территории страны британской мутации коронавируса, а также южноафриканского варианта COVID-19.
Сейчас строгое правило действует в 25 департаментах страны, где коронавирус распространяется активно.
Правительство не исключает жестких ограничений, если новые меры не смогут сдержать эпидемию.
Кроме того, Франция планирует ужесточить условия въезда и пограничный контроль. С понедельника все путешественники, которые хотят вернуться во Францию з-за пределов ЕС, должны будут подать отрицательный тест на коронавирус.
Путешественникам также придется самоизолироваться в течении семи дней и повторно сдать тест после изоляции.