Данія лідирує в ЄС за темпами вакцинації від COVID-19

Данія лідирує в за темпами вакцинації від коронавірусу в Європейському Союзі, вже зробивши щеплення 2% свого населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Органи охорони здоров’я Данії очікують, що всі пріоритетні групи - медичні працівники та люди похилого віку - будуть вакциновані до квітня, а незабаром після цього запропонують щеплення для решти населення.

"Ми досягли дуже швидкого та ефективного розповсюдження щеплень", - заявив керівник Данського управління охорони здоров'я Сорен Бростром. Він зазначив, що вакцини вводили у всіх центрах по догляду за літніми людьми в країні протягом декількох тижнів після початкового розповсюдження.

Варто зазначити, що недавнє дослідження, проведене Фондом Карлсберга, показало, що 79% данцівготові отримати вакцину проти коронавірусу. При цьому в Італії цей показник складає 54%, в Швеції - 50%.

"Данське населення рішуче підтримує зусилля щодо вакцинації, і його довіра до органів охорони здоров'я та готовність до вакцинації насправді є одними з найвищих в Європі", - сказав Бростром.