Дания лидирует в ЕС по темпам вакцинации от COVID-19

Дания лидирует по темпам вакцинации от коронавируса в Европейском Союзе, уже сделав прививки 2% своего населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Органы здравоохранения Дании ожидают, что все приоритетные группы - медицинские работники и люди преклонного возраста - будут вакцинированы до апреля, а вскоре после этого предложат прививки для остального населения.

"Мы достигли очень быстрого и эффективного распространения прививок", - заявил руководитель Датского управления здравоохранения Сорен Бростром. Он отметил, что вакцины вводили во всех центрах по уходу за пожилыми людьми в стране в течение нескольких недель после первоначального распространения.

Стоит отметить, что недавнее исследование, проведенное Фондом Карлсберга, показало, что 79% датчан готовы вакцинироваться от коронавируса. При этом в Италии этот показатель составляет 54%, в Швеции - 50%.

"Датское населения решительно поддерживает усилия по вакцинации, и его доверие к органам здравоохранения и готовность к вакцинации самом деле являются одними из самых высоких в Европе", - сказал Бростром.