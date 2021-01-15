Греція купить у Франції 18 винищувачів за 2,3 млрд євро

Парламент Греції схвалив закупівлю 18 французьких винищувачів Rafale на загальну суму в 2,3 мільярда євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Поставка 18 літаків - 12 вживаних і 6 нових, які побудує Dassault Aviation - планується почати до середини року. Доставка буде завершена протягом двох років.

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Крім літаків також будуть закуплені сумісні з ними ракети класу "повітря-повітря"

Закупівля здійснюється в рамках оголошеного урядом у вересні минулого року амбітного плану модернізації збройних сил протягом наступних п'яти років на тлі напруженості із сусідньою Туреччиною.

Щорічні витрати Греції на оборону зростуть більш ніж на третину в 2021 році до 5,4 млрд євро - незважаючи на глибоку рецесію, викликану пандемією.

Між Грецією та іншим членом НАТО, Туреччиною, тривають суперечки з приводу кордонів і прав на видобуток природного газу в східному Середземномор'ї. Конфлікт посилився минулого року і викликав стурбованість західних союзників з приводу можливої військової конфронтації.