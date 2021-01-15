Греция купит у Франции 18 истребителей за 2,3 млрд евро

Парламент Греции одобрил закупку 18 французских истребителей Rafale на общую сумму в 2,3 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Поставку 18 самолетов - 12 используемых и 6 новых, которые построит Dassault Aviation - планируется начать в середине года. Доставка будет завершена в течение двух лет.

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Кроме самолетов также будут закуплены совместимые с ними ракеты класса "воздух-воздух".

Закупка проводится в рамках объявленного правительством в сентябре прошлого года амбициозного плана модернизации вооруженных сил в течение следующих пяти лет на фоне напряженности с соседней Турцией.

Ежегодные расходы Греции на оборону вырастут более чем на треть в 2021 году, до 5,4 млрд евро - несмотря на глубокую рецессию, вызванную пандемией.

Между Грецией и другим членом НАТО, Турцией, продолжаются споры по поводу границ и прав на добычу природного газа в восточном Средиземноморье. Конфликт усилился прошлого года и вызвал обеспокоенность западных союзников по поводу возможной военной конфронтации.