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У Мілані заборонили курити просто неба у громадських місцях

Вівторок, 19 січня 2021, 11:59

У Мілані з вівторка 19 січня почала діяти заборона на куріння на вулиці у деяких громадських місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

З вівторка у Мілані більше не дозволяється курити на відстані 10 метрів від інших людей на автобусних та трамвайних зупинках, а також у міських парках та зелених насадженнях, на спортивних та рекреаційних майданчиках, дитячих ігрових зонах, стадіонах та кладовищах.

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Італія стала першою країною в ЄС, яка прийняла закон, що підтримує заборону на куріння в громадських місцях у приміщенні в 2003 році.

Зараз Мілан є першим італійським містом, яке запровадило таку масштабну заборону на куріння просто неба. Заборона є частиною пакету заходів для поліпшення якості повітря та боротьби зі зміною клімату.

Мілан, одне з найбільш густонаселених міст Італії, має найвищий рівень забруднення повітря в Західній Європі.

Член муніципальної ради Марко Гранеллі каже, що заборона переслідує подвійну мету - допомогти зменшити кількість небезпечних дрібних частинок в повітрі, відомих як PM10, які зараз значно перевищують європейський ліміт, і захистити здоров'я громадян. Сигаретний дим становить 8% від усіх частинок PM10 у місті.

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Італія ЄвроЖиття
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