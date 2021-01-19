У Франції в 2020 році через епідемію рекордно знизилась кількість шлюбів

У Франції у 2020 році рекордно знизилася кількість зареєстрованих нових шлюбів, що може бути пов’язано з епідемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на France Bleu, про це свідчать нові дані Insee, національного статистичного відомства.

За рік в країні зареєстрували близько 148 тисяч шлюбів - на 34% менше, ніж у 2019 році, що називають "історичним" падінням. В Інституті пов’язують таку стрімку зміну з тим, що в умовах карантинних обмежень люди не мали можливості організувати повноцінне свято, тому вирішили відкласти церемонію до кращих часів.

У квітні-травні, під час та одразу після першого жорсткого локдауну, нових шлюбів майже не було, а в червні-липні їхня кількість була в рази меншою, ніж зазвичай у ці місяці.

Середній вік укладання шлюбу для жінок становив 36,4 року, для чоловіків - 38,9 року.

Кількість смертей у 2020 році виявилася на 7,3% більшою, ніж у 2019 році. Загалом в країні за рік померли близько 658 тисяч осіб, на 45 тисяч більше, ніж торік. Особливо помітне зростання кількості смертей сталося у віковій групі 65+.

Кількість народжень також знизилася, порівняно з 2019 роком - народилося 740 тисяч немовлят, що на 13 000 менше.

Проте населення країни за рік все ж зросло - на 0,3%, хоча це й менше за очікуваний приріст.

На 1 січня 2021 населення Франції налічувало 67,4 млн осіб.