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Во Франции в 2020 году из-за эпидемии рекордно снизилось количество браков

Вторник, 19 января 2021, 16:13

Во Франции в 2020 году рекордно снизилось количество зарегистрированных новых браков, что может быть связано с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu, об этом свидетельствуют новые данные Insee, национального статистического ведомства.

За год в стране зарегистрировано около 148 000 браков, что на 34% меньше, чем в 2019 году. В Институте связывают такую ​​стремительную смену с тем, что в условиях карантина люди не имели возможности организовать полноценный праздник, поэтому решили отложить церемонию до лучших времен.

В апреле-мае, во время и сразу после первого жесткого локдауна, новых браков почти не было, а в июне-июле их количество было в разы меньше, чем обычно в эти месяцы.

Количество смертей в 2020 году оказалась на 7,3% больше, чем в 2019 году. В целом по стране за год умерли около 658 000 человек, на 45 000 больше, чем в прошлом году. Особенно заметный рост количества смертей произошло в возрастной группе 65+.

Количество рождений также снизилась по сравнению с 2019 годом - родилось 740 000 младенцев, что на 13 000 меньше.

Однако население страны за год все же возросло - на 0,3%, хотя это и меньше ожидаемого прироста.

На 1 января 2021 населения Франции насчитывало 67,4 млн человек.

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