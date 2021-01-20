Голова ОБСЄ вважає, що Україна виконала усі умови для "нормандської" зустрічі з Путіним

Нова очільниця ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде вважає, що Україна вже виконала усі умови для нової зустрічі лідерів у Нормандському форматі.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді", відповідаючи на запитання про те, на яких підставах вона розраховує на проведення саміту лідерів вже найближчим часом.

"Ви знаєте, що на саміті у Парижі була домовленість про нову зустріч лідерів за низки умов. Україна виконала всі умови. Росія – на жаль, ще ні. Тепер все залежить від того, як триватимуть переговори, від того, як саме буде домовлено виконувати ці умови", - зазначила Анн Лінде.

Вона додала, що у будь-якому разі бачить як позитивний результат перемовин відносне припинення вогню, яке триває з 27 липня.

На запитання про те, чи не варто було б долучити ОБСЄ до Нормандського формату, Анн Лінде відповіла, що вважає його ефективним в усталеному вигляді, натомість ОБСЄ може сконцентрувати зусилля на Тристоронній контактній групі.

Нагадаємо, минулого тижня в Офісі президента повідомили, що новий раунд переговорів політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться 22 січня.

Детальніше - у повному тексті інтерв’ю Голова ОБСЄ Анн Лінде: Україна виконала всі умови для нової "Нормандії" з Путіним.

Швеція, одна з найприхильніших до України держав ЄС, у 2021 році стала головуючою країною в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Першим закордонним візитом глави МЗС Швеції на посаді очільниці ОБСЄ стала поїздка до України.