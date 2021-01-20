Председатель ОБСЕ считает, что Украина выполнила все условия для "нормандской" встречи с Путиным

Новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает, что Украина уже выполнила все условия для новой встречи лидеров в Нормандском формате.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде", отвечая на вопрос о том, на каких основаниях она рассчитывает на проведение саммита лидеров в ближайшее время.

"Вы знаете, что на саммите в Париже была договоренность о новой встрече лидеров при ряде условий. Украина выполнила все условия. Россия - к сожалению, еще нет. Теперь все зависит от того, как пройдут переговоры, от того, как будет достигнута договоренность выполнять эти условия", - отметила Анн Линде.

Она добавила, что в любом случае видит положительным результатом переговоров прекращение огня, которое продолжается с 27 июля.

На вопрос о том, не следовало бы включить ОБСЕ в Нормандский формат, Анн Линде ответила, что считает его эффективным в нынешнем виде, а ОБСЕ может сконцентрировать усилия на Трехсторонний контактной группе.

На прошлой неделе в офисе президента сообщили, что новый раунд переговоров политических советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится 22 января.

Швеция, одна из самых дружественных в отношении к Украине государств ЕС, в 2021 году стала председательствующей страной в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Первым зарубежным визитом главы МИД Швеции в должности председателя ОБСЕ стала поездка в Украину.

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