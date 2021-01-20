Китай наклав санкції на членів команди Дональда Трампа

Китай наклав санкції проти 28 американських політиків з команди експрезидента Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на повідомлення МЗС КНР, санкції набрали чинності відразу після набуття президентських повноважень Джо Байденом.

Під китайські санкції потрапили чинний держсекретар Майкл Помпео, колишній старший радник президента Стівен Беннон,колишній та чинний помічники президента з національної безпеки Джон Болтон та Роберт О'Брайен, чинний голова Національної торгівельної ради Пітер Наварро, заступник держсекретаря з питань Південно-Східної Азії Девід Стілвелл тощо.

"Протягом останніх кількох років деякі антикитайські політики в США, виходячи зі своїх егоїстичних політичних інтересів і упереджень, а також ненависті до Китаю, не виявляючи поваги до інтересів китайського та американського народів, запланували, просунули та здійснили серію безумних кроків, серйозно втрутившись у внутрішні справи Китаю, підірвавши інтереси Китаю, образивши китайський народ і серйозно порушивши китайсько-американські відносини",- говориться у заяві.

Стверджується, що санкції вводяться проти тих політиків, які "несуть основну відповідальність за такі дії США у питаннях, пов'язаних з Китаєм".

Особам, включеним до списку санкцій, а також їх найближчим родичам заборонений в'їзд в материковий Китай, а також в Гонконг і Макао. Їм і пов'язаним з ними компаніям заборонено вести справи з Китаєм.