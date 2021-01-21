Меркель розкритикувала санкції США щодо "Північного потоку-2"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила в четвер, що вона не відмовляється від німецько-російського проєкту "Північний потік-2", який стикнувся з санкціями США, хоча, ймовірно, це стане подразником у покращенні відносин з новою адміністрацією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Вашингтон неодноразово заявляв, що проєкт зробить Європу більш залежною від російського газу та завдасть шкоди європейській енергетичній безпеці. У відповідь Кремль звинуватив уряд США у спробі сприяти збуту власного скрапленого природного газу.

Будівництво газопроводу було призупинено в грудні 2019 року, коли швейцарська фірма вивела судна з проєкту на тлі погроз санкцій США, що змусило "Газпром" спробувати завершити його власними ресурсами.

Раніше цього тижня, до інавгурації президента Джо Байдена, міністерство економіки Німеччини заявило, що йому було повідомлено про санкції США проти російського трубопровідного корабля "Фортуна" та його власника.

Меркель послідовно підтримує проєкт. У четвер вона визнала, що отруєння кремлівського критика Алексєя Навального, який проходив лікування в Німеччині після дії нервово-паралітичного агента, "може зіграти свою роль". Навальний був заарештований відразу після повернення до Росії в неділю.

"Я сьогодні кажу, що моє загальне ставлення ще не змінилося таким чином, що я сказала б, що проєкт не повинен відбутися", - в той же час додала Меркель.

"Ми, звичайно, поговоримо з новою американською адміністрацією", - сказала вона. "Але ми також повинні говорити про те, які економічні відносини з Росією в газовому секторі є прийнятними, а які ні" - зазначила канцлерка.

Вона повторила заперечення Німеччини проти "екстериторіальних санкцій".

"Газпром" заявляє, що добудувати залишається 6% трубопроводу, і наполягає на тому, що він має намір завершити проєкт найближчим часом - хоча і визнає ризик, що проєкт може бути призупинений або скасований.