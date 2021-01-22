Президент Польщі висловив співчуття родинам загиблих у пансіонаті Харкова 

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття родинам загиблих у пожежі, що сталася 21 січня у будинку для людей похилого віку у Харкові.

Про це йдеться в оприлюдненому адміністрацією президента Польщі зверненні до Володимира Зеленського, повідомляє "Європейська правда".

"Шановний пане президенте, з великим сумом я дізнався про трагічну пожежу в харківському будинку для літніх людей, в результаті якого загинуло і постраждало так багато людей", - заявив польський президент.

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"Від імені польського народу і від себе особисто хочу висловити співчуття сім'ям загиблих і всім, хто постраждав від цієї трагедії. У ці важкі моменти ми приєднуємося до них в болі і молитві. Можу вас запевнити, що особливо в цей важкий час наші думки з українським народом", - додав Анджей Дуда.

21 січня о 15:03 у місті Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. О 16:53 пожежу ліквідували. На місці виявили тіла 15 людей.

За попередньою інформацією прокуратури, пожежа сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.