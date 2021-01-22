Президент Польши выразил соболезнования семьям погибших в пансионате Харькова

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования семьям погибших в пожаре, который произошел 21 января в доме престарелых в Харькове.

Об этом говорится в обнародованном администрацией президента Польши обращении к Владимиру Зеленскому, сообщает "Европейская правда".

"Уважаемый господин президент, с прискорбием я узнал о трагическом пожаре в харьковском доме престарелых, в результате которого погибло и пострадало так много людей", - заявил польский президент.

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"От имени польского народа и от себя лично хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим от этой трагедии. В эти трудные моменты мы присоединяемся к ним в боли и молитве. Могу вас заверить, что особенно в это трудное время наши мысли с украинским народом", - добавил Дуда.

21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиивская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В 16:53 пожар был ликвидирован. На месте обнаружили тела 15 человек.

По предварительной информации прокуратуры, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.