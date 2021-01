У Лондоні в розпал епідемії "накрили" весілля у єврейській школі з 400 гостями

У Лондоні поліція розігнала підпільне весілля за участі близько 400 осіб - у той час, як кілька днів тому Британія зареєструвала рекордні понад 1800 смертей від коронавірусу за добу, а навантаження на лікарні досягло нового максимуму.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Весілля організували у приміщенні ортодоксальної єврейської школи у північному передмісті Стемфорд Хілл. Чи були самі молодята й гості членами єврейської громади - не уточнюють.

У поліції зазначили, що на святкуванні було близько 400 людей. Водночас охоронець школи заявив BBC, що гостей було близько сотні.

Коли близько 9 години вечора приїхала поліція, люди спробували втікати. Організаторам загрожує штраф у розмірі 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Як зазначає BBC, директор цієї школи, равин Аврахом Пінтер, у квітні помер від коронавірусу.

Речник школи після інциденту заявив, що приміщення взяли в оренду. За його словами, керівництво не знало, що планується весілля та з такою кількістю гостей.

"Ми нажахані цією подією і найрішучіше засуджуємо такий вчинок", - додав він.

Головний равин Ефраїм Мірвіс заявив, що "абсолютна більшість" єврейської громади Лондона категорично засуджує таке ігнорування карантину, назвавши весільну вечірку "ганебним оскверненням усього, що ми шануємо".

This is a most shameful desecration of all that we hold dear. At a time when we are all making such great sacrifices, it amounts to a brazen abrogation of the responsibility to protect life & such illegal behaviour is abhorred by the overwhelming majority of the Jewish community. https://t.co/pSTrVmFPu8