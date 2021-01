В Лондоне в разгар эпидемии "накрыли" свадьбу в еврейской школе с 400 гостями

В Лондоне полиция разогнала подпольную свадьбу с участием около 400 человек - в то время, как несколько дней назад Великобритания зарегистрировала рекордные более 1800 смертей от коронавируса, а нагрузка на больницы достигла нового максимума.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Свадьбу организовали в помещении ортодоксальной еврейской школы в северном пригороде Стэмфорд Хилл. Были ли сами молодожены и гости членами еврейской общины - не уточняют.

В полиции отметили, что на праздновании было около 400 человек. В то же время охранник школы заявил ВВС, что гостей было около сотни.

Когда около 9 часов вечера приехала полиция, люди попытались бежать. Организаторам грозит штраф в размере 10 000 фунтов стерлингов.

Как отмечает ВВС, директор этой школы, раввин Аврахам Пинтер, в апреле умер от коронавируса.

Представитель школы после инцидента заявил, что помещение взяли в аренду. По его словам, руководство не знало, что планируется свадьба и с таким количеством гостей.

"Мы в ужасе от этого события и решительно осуждаем такой поступок", - добавил он.

Главный раввин Эфраим Мирвис заявил, что "абсолютное большинство" еврейской общины Лондона категорически осуждает такое игнорирование карантина, назвав свадебную вечеринку "позорным осквернением всего, что мы уважаем".

This is a most shameful desecration of all that we hold dear. At a time when we are all making such great sacrifices, it amounts to a brazen abrogation of the responsibility to protect life & such illegal behaviour is abhorred by the overwhelming majority of the Jewish community. https://t.co/pSTrVmFPu8