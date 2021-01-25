Прем’єр Нідерландів пригрозив кримінальною відповідальністю за "коронавірусні" погроми

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засудив протести проти коронавірусних обмежень та комендантської години, що місцями переросли у сутички й погроми магазинів, назвавши їх "криміналізованим насильством".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters та NOS

"Це не має нічого спільного з боротьбою за свободу - це криміналізоване насильство, і ми будемо реагувати на це саме так", - сказав Рютте у коментарі ЗМІ.

Він додав, що поліція у всіх випадках діяла адекватно, і що події не вплинуть на подальшу дію карантинних обмежень.

"Комендантська година залишається необхідною. Це вірус обмежує нашу свободу", - додав Марк Рютте.

У поліції повідомили, що після подій вчорашнього дня і ночі затримали сотні людей. В одному лише Амстердамі затримали близько 200 осіб.

Нагадаємо, у близько десяти містах в країні вдень та увечері 24 січня зібралися протести проти карантинних заборон і комендантської години. Найагресивніші учасники кидалися в поліцію камінням і петардами, відомо про щонайменш один напад з холодною зброєю. Повідомляли також про спалені авто і центр тестування на коронавірус.

Жорсткий локдаун у Нідерландах діє ще з середини грудня, відколи закрили усі другорядні магазини та школи. Бари й ресторани були зачинені ще за два місяці до того.

Минулого тижня уряд оголосив про запровадження з 23 січня комендантської години - вперше з Другої світової війни, побоюючись, що "британський" штам коронавірусу, який вже виявили в країні, призведе до стрибка кількості заражень.

У поліції очікують, що заворушення продовжаться.









