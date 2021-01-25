Премьер Нидерландов пригрозил уголовной ответственностью за "коронавирусные" погромы

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил протесты против коронавирусных ограничений и комендантского часа, которые местами переросли в столкновения и погромы магазинов, назвав их "криминализированным насилием".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и NOS

"Это не имеет ничего общего с борьбой за свободу - это криминализированное насилие, и мы будем реагировать на это именно так", - сказал Рютте в комментарии СМИ.

Он добавил, что полиция во всех случаях действовала адекватно, и события не повлияют на дальнейшее действие карантина.

"Комендантский час остается необходимым. Это вирус ограничивает нашу свободу", - добавил Марк Рютте.

В полиции сообщили, что после событий вчерашнего дня и ночи задержали сотни людей. В одном только Амстердаме задержали около 200 человек.

Напомним, в около десяти городах в стране днем ​​и вечером 24 января собрались протесты против карантинных запретов и комендантского часа. Самые агрессивные участники бросались в полицию камнями и петардами, известно о как минимум одном нападении с холодным оружием. Сообщалось также о сожженных авто и центре тестирования на коронавирус.

Жесткий локдаун в Нидерландах действует еще с середины декабря, с тех пор закрыли все второстепенные магазины и школы. Бары и рестораны были закрыты еще за два месяца до того.

На прошлой неделе правительство объявило о введении с 23 января комендантского часа - впервые со Второй мировой войны, опасаясь, что "британский" штамм коронавируса, который уже обнаружили в стране, приведет к скачку количества заражений.

В полиции ожидают, что беспорядки продолжатся.