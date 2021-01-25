В Австрії респіратори FFP2 стали обов’язковими в магазинах і транспорті

З понеділка австрійці були змушені замінити свої тканинні маски на респіратори FFP2, які зараз є обов’язковими для людей старше 14 років у громадському транспорті, магазинах та бізнесі, аптеках, а також лікарнях та медичних установах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Австрія однією з перших європейських країн зробила респіратори FFP2 обов’язковими.

Захід в основному був прийнятий без скарг, незважаючи на суперечки щодо інших заходів, таких як закриття шкіл, поки лижні підйомники залишаються відкритими.

Хоча кілька тижнів тому респіратори часто продавали за ціною понад 5 євро, маски, які блокують 94 відсотки аерозолів, тепер можна знайти у всіх продуктових магазинах по 59 центів за одиницю. Минулого тижня люди похилого віку та домогосподарства з низьким рівнем доходу отримали пакети безкоштовних масок FFP2.

Вагітні жінки та люди із захворюваннями, що ускладнюють їм дихання, звільняються від вимоги носити респіратор.

Після другого локдауну, який закінчився на початку грудня, щоденний рівень зараження в Австрії швидко зріс, що змусило уряд ввести третій нокдаун лише через кілька тижнів, 26 грудня.

Незважаючи на те, що він мав бути скасований 25 січня, цей третій локдаун не зміг суттєво затримати нові зараження, що призвело до його продовження до 8 лютого та жорсткіших правил, включаючи обов'язкові маски FFP2.