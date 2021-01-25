В Австрии респираторы FFP2 стали обязательными в магазинах и транспорте

С понедельника австрийцы были вынуждены заменить свои тканевые маски на респираторы FFP2, которые сейчас являются обязательными для людей старше 14 лет в общественном транспорте, магазинах и бизнесе, аптеках, а также больницах и медицинских учреждениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Австрия одной из первых европейских стран сделала респираторы FFP2 обязательными.

Меры в основном были восприняты без жалоб, несмотря на споры относительно других мер, таких как закрытие школ, пока лыжные подъемники остаются открытыми.

Хотя несколько недель назад респираторы часто продавали по цене свыше 5 евро, маски, которые блокируют 94 процента аэрозолей, теперь можно найти во всех продуктовых магазинах по 59 центов за единицу. На прошлой неделе старики и домохозяйства с низким уровнем дохода получили пакеты бесплатных масок FFP2.

Беременные женщины и люди с заболеваниями, затрудняющими дыхание, освобождаются от требования носить респиратор.

После второго локдауна, который закончился в начале декабря, ежедневный уровень заражения в Австрии быстро вырос, что заставило правительство ввести третий нокдаун только через несколько недель, 26 декабря.

Несмотря на то, что он должен был быть отменен 25 января, этот третий локдаун не смог существенно задержать новые заражения, что привело к его продлению до 8 февраля и строгим правилам, включая обязательные маски FFP2.