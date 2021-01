Истребители Испании впервые присоединились к миссии воздушной полиции НАТО в Румынии

Шесть истребителей Eurofighter испанских ВВС прибыли на авиабазу в Румынии для выполнения миссии НАТО по охране воздушного пространства вместе с румынскими ВВС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Объединенного командования ВВС НАТО.

Испания впервые направила свои истребители на юго-восток территории НАТО для поддержки мер сдерживания и обороны Североатлантического альянса

While @EjercitoAire regularly support #NATO's Baltic Air Policing mission, it is the first time 🇪🇸 sends their fighters to the southeast of NATO territory to support the Alliance’s deterrence and defence measures with @MApNRomania Air Force.



Learn more https://t.co/SdnViWst1y pic.twitter.com/sJ9kV6GX4X