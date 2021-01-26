Истребители Испании впервые присоединились к миссии воздушной полиции НАТО в Румынии

Шесть истребителей Eurofighter испанских ВВС прибыли на авиабазу в Румынии для выполнения миссии НАТО по охране воздушного пространства вместе с румынскими ВВС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Объединенного командования ВВС НАТО.

Испания впервые направила свои истребители на юго-восток территории НАТО для поддержки мер сдерживания и обороны Североатлантического альянса

While @EjercitoAire regularly support #NATO's Baltic Air Policing mission, it is the first time 🇪🇸 sends their fighters to the southeast of NATO territory to support the Alliance’s deterrence and defence measures with @MApNRomania Air Force.



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В Румынию прибыли 130 испанских военных, а истребители Eurofighter будут помогать патрулировать воздушное пространство Румынии в течение двух месяцев.

"Двойная выгода для союзных стран, участвующих в усилении воздушной полиции, заключается в установлении учебных и оперативных отношений с румынскими военно-воздушными силами и совместной защите воздушного пространства Североатлантического союза на Черном море", - заявили в командовании.

Ранее в миссии НАТО в Румынии принимали участие военные из Великобритании, Канады, Италии и Португалии.

Как известно, на саммите НАТО в 2016 году было принято решение наращивать присутствие сил Альянса в Черноморском регионе. Наземный компонент строится вокруг новой многонациональной бригады.